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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: SmartStop Self Storage REIT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SmartStop Self Storage REIT gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,129 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 43,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,090 USD erwirtschaftet wurden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 64,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,671 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,200 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 253,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 281,1 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu SmartStop Self Storage REIT Inc Registered Shs
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07:01
|Ausblick: SmartStop Self Storage REIT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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04.08.26
|Ausblick: SmartStop Self Storage REIT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SmartStop Self Storage REIT Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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