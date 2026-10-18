SmartFinancial Aktie 29777495 / US83190L2088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.10.2026 07:01:06
Ausblick: SmartFinancial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SmartFinancial gibt am 19.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,961 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SmartFinancial ein EPS von 0,810 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll SmartFinancial 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 57,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 30,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SmartFinancial 82,9 Millionen USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,74 USD, gegenüber 2,98 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 226,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 314,2 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu SmartFinancial Inc
|
07:01
|Ausblick: SmartFinancial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
19.07.26
|Ausblick: SmartFinancial gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
19.04.26
|Ausblick: SmartFinancial präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu SmartFinancial Inc
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.