|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: SmartCraft Group (publ) Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
SmartCraft Group (publ) Registered wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,163 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,38 Prozent erhöht. Damals waren 0,130 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 146,3 Millionen SEK – ein Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SmartCraft Group (publ) Registered 129,9 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,753 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,470 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 578,4 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 527,9 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu SmartCraft Group AB (publ) Registered Shs
|
04.11.26
|Ausblick: SmartCraft Group (publ) Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: SmartCraft Group (publ) Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.08.26
|Ausblick: SmartCraft Group (publ) Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: SmartCraft Group (publ) Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: SmartCraft Group (publ) Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu SmartCraft Group AB (publ) Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI setzt Rekordlauf fort -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen Aufschläge das Bild. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.