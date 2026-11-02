Ausblick: SM Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SM Energy lässt sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SM Energy die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,01 USD je Aktie gegenüber 1,35 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 151,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,04 Milliarden USD gegenüber 811,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,64 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,83 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,15 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net