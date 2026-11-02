|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Skyworks Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Skyworks Solutions wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
20 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,27 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 35,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,940 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Skyworks Solutions 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,04 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Skyworks Solutions 1,10 Milliarden USD umsetzen können.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,04 USD im Vergleich zu 3,08 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 3,95 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,09 Milliarden USD.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Skyworks Solutions Inc.
|
07:01
|Ausblick: Skyworks Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
26.10.26
|S&P 500-Papier Skyworks Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Skyworks Solutions von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
19.10.26
|S&P 500-Papier Skyworks Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Skyworks Solutions-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
12.10.26
|S&P 500-Papier Skyworks Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Skyworks Solutions von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse New York: S&P 500 mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Skyworks Solutions Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost weisen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.