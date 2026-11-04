Ausblick: Skyward Specialty Insurance Group präsentiert Quartalsergebnisse

Skyward Specialty Insurance Group wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,22 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Skyward Specialty Insurance Group ein EPS von 1,10 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Skyward Specialty Insurance Group nach den Prognosen von 7 Analysten 753,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 97,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 382,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,03 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,07 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,73 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,42 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net