Ausblick: SKYLARK zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SKYLARK lädt am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 29,01 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 25,64 JPY erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 118,67 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 128,60 Milliarden JPY aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 93,31 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 73,62 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 499,69 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 457,79 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net