Ausblick: SKY Perfect JSAT legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SKY Perfect JSAT stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 25,47 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 22,12 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SKY Perfect JSAT in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 34,16 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 31,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 99,52 JPY im Vergleich zu 82,25 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 137,06 Milliarden JPY, gegenüber 127,58 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net