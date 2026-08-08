Sky Gold Aktie 43734823 / INE01IU01018
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08.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sky Gold präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sky Gold wird am 09.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 7,00 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,97 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Sky Gold soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,27 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,31 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 24,43 INR, gegenüber 18,07 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 81,12 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 62,95 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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