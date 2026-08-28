SKSHU Paint Aktie 32619703 / CNE1000027D7
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28.08.2026 07:01:06
Ausblick: SKSHU Paint verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SKSHU Paint präsentiert in der am 29.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,430 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 16,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,370 CNY erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 6,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,91 Milliarden CNY gegenüber 3,69 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,22 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,880 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,14 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,46 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.ch
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