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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: SkinHealth Systems A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SkinHealth Systems A wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass SkinHealth Systems A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,335 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,800 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 68,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SkinHealth Systems A einen Umsatz von 70,7 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,168 USD im Vergleich zu -3,200 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 284,8 Millionen USD, gegenüber 300,8 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu SkinHealth Systems Inc Registered Shs -A-
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04.11.26
|Ausblick: SkinHealth Systems A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu SkinHealth Systems Inc Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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