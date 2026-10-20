SKF Group Aktie 613235 / SE0000108227
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: SKF Group (B, Fria) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SKF Group (B, Fria) wird am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,49 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 51,74 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,30 SEK je Aktie erzielt worden waren.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,48 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei SKF Group (B, Fria) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 23,40 Milliarden SEK aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,28 SEK, gegenüber 8,62 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 92,26 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 91,58 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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