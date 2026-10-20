SKF AB Aktie 613233 / SE0000108201
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: SKF (A, Fria) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
SKF (A, Fria) präsentiert am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
14 Analysten schätzen, dass SKF (A, Fria) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,49 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,30 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 4,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 23,40 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,48 Milliarden SEK umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 17,31 SEK je Aktie, gegenüber 8,62 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 92,18 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 91,58 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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