Ausblick: Sk Telecom legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sk Telecom lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sk Telecom die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,682 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sk Telecom noch -0,310 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,27 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 14,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,87 Milliarden USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,55 USD je Aktie, gegenüber 0,710 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 13,01 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 12,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net