Ausblick: SK-Electronics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SK-Electronics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 43,60 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 28,85 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 61,28 JPY je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,27 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,16 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 310,35 JPY, gegenüber 263,00 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 28,50 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 29,19 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net