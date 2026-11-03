Ausblick: SJS Enterprises präsentiert Quartalsergebnisse

SJS Enterprises lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SJS Enterprises die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 16,54 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SJS Enterprises noch 13,73 INR je Aktie eingenommen.

SJS Enterprises soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,91 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 67,13 INR, während im vorherigen Jahr noch 54,02 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,41 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 9,54 Milliarden INR waren.

Redaktion Finanzen.net