Ausblick: SJS Enterprises legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SJS Enterprises veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 13,19 INR aus. Im letzten Jahr hatte SJS Enterprises einen Gewinn von 11,03 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll SJS Enterprises 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,55 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 21,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SJS Enterprises 2,10 Milliarden INR umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 64,97 INR, gegenüber 54,02 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 11,27 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 9,54 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch