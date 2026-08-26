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Sivers Semiconductors Aktie 13108294 / SE0003917798

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26.08.2026 07:01:06

Ausblick: Sivers Semiconductors legt Quartalsergebnis vor

Sivers Semiconductors
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Sivers Semiconductors stellt am 27.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,100 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 33,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,150 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 61,0 Millionen SEK – ein Minus von 15,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sivers Semiconductors 72,4 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,395 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -0,810 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 339,7 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 306,6 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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