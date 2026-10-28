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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: SiriusXM präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SiriusXM wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,773 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SiriusXM ein EPS von 0,840 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,15 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,16 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,97 USD im Vergleich zu 2,23 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 8,59 Milliarden USD, gegenüber 8,56 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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