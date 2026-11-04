Ausblick: SiriusPoint zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SiriusPoint wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,638 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 755,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 741,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,65 USD, gegenüber 3,80 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 3,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,21 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net