Ausblick: SiNtx Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SiNtx Technologies präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass SiNtx Technologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,307 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,3 Millionen USD – ein Plus von 533,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SiNtx Technologies 0,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,830 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -6,160 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,2 Millionen USD, gegenüber 1,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net