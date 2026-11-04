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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sinch Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sinch Registered präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,847 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sinch Registered -0,010 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sinch Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 6,96 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 6,66 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,26 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,260 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,71 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 27,08 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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