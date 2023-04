Ausblick: Simulations Plus legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Simulations Plus äussert sich am 05.04.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2023 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,180 USD. Das entspräche einer Verringerung von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,210 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 16,2 Millionen USD – ein Plus von 9,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Simulations Plus 14,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,648 USD, gegenüber 0,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 60,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 53,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch