08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Simpson Manufacturing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Simpson Manufacturing wird am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,31 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,56 Prozent auf 530,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Simpson Manufacturing noch 517,4 Millionen USD umgesetzt.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,12 USD, gegenüber 7,60 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,23 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
