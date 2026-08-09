Ausblick: Simon Property Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Simon Property Group äussert sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 1,64 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,50 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,61 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,70 USD, gegenüber 5,65 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 6,66 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,36 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch