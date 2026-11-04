Ausblick: Simon Property Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Simon Property Group wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,69 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Simon Property Group noch 1,82 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Simon Property Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,63 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,65 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,65 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,72 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 6,36 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net