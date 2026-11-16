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16.11.2026 07:01:06
Ausblick: Similarweb öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Similarweb gibt am 17.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,076 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,75 Prozent auf 81,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 71,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,211 USD, gegenüber -0,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 316,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 282,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Similarweb Ltd. Registered Shs
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07:01
|Ausblick: Similarweb öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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11.08.26
|Ausblick: Similarweb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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29.07.26
|Erste Schätzungen: Similarweb mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Similarweb Ltd. Registered Shs
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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