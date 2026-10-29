Ausblick: Silvercrest Asset Management Group A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Silvercrest Asset Management Group A wird am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,110 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,76 Prozent auf 31,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Silvercrest Asset Management Group A noch 31,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,450 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,560 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 127,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 125,4 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net