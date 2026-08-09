Silvercorp Metals Aktie 2132661 / CA82835P1036
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Silvercorp Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Silvercorp Metals wird am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,238 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Silvercorp Metals noch 0,110 CAD je Aktie eingenommen.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 138,7 Millionen USD für Silvercorp Metals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 112,6 Millionen CAD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,852 USD aus. Im Vorjahr waren -0,070 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 493,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 605,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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07:01
|Ausblick: Silvercorp Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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26.07.26
|Erste Schätzungen: Silvercorp Metals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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