Ausblick: Silverback Therapeutics präsentiert Quartalsergebnisse

Silverback Therapeutics präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,305 USD. Dies würde einen Gewinn von 41,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Silverback Therapeutics -0,520 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 29,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 32,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Silverback Therapeutics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 42,0 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,785 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,740 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 128,6 Millionen USD, gegenüber 84,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net