Ausblick: Silicon Motion Technology veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Silicon Motion Technology stellt am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,30 USD je Aktie gegenüber 1,15 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Silicon Motion Technology in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,36 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 529,1 Millionen USD im Vergleich zu 239,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,19 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,64 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,87 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 886,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch