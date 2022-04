Ausblick Sika: Q1-Umsatz von 2,34 Milliarden Franken erwartet

Insgesamt haben 13 Analysten zum AWP-Konsens beigetragen.

Q1 2022E (in Mio Fr) AWP-Konsens Q1 2021A Umsatz 2339 1999 - EMEA 1035 915 - Americas 604 482 - Asien/Pazifik 503 423 - Global Business 194 179

FOKUS: Analysten gehen von einem starken Wachstum zum Jahresanfang aus, vor allem getragen von Preiserhöhungen als Reaktion auf die steigenden Inputkosten. Regional betrachtet dürften vor allem in den Americas und in Europa die Verkäufe stark gestiegen sein - auch zum Teil wegen Akquisitionen.

ZIELE: Für das laufende Geschäftsjahr hatte Sika Mitte Februar eine Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von deutlich mehr als 10 Prozent in Aussicht gestellt. Der Betriebsgewinn EBIT soll überproportional dazu steigen.

Laut Analysten dürften die Aussagen nicht angetastet werden.

PRO MEMORIA: Sika hat 2021 seine Gewinnzahlen weiter gesteigert und erneut einen Rekordgewinn ausgewiesen. Der Umsatz kletterte um 17,5 Prozent auf 9,25 Milliarden Franken.

Die Gewinnzahlen stiegen gar überproportional zum Umsatz. So kletterte das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 23,1 Prozent auf 1,39 Milliarden Franken; die Marge legte entsprechend um 0,6 Prozentpunkte auf 15,0 Prozent zu. Unter dem Strich stand ein um 27,1 Prozent höherer Reingewinn von 1,05 Milliarden.

AKTIENKURS: Die Sika-Aktien gehören mit einem Minus von bis dato gut 19 Prozent in diesem Jahr zur Gruppe jener Papiere, in denen die Anleger einen Teil ihrer Gewinne mitgenommen haben. 2021 hatten die Papiere mit plus 57 Prozent einen sehr guten Lauf; 2020 hatten sie um 33 Prozent zugelegt.

Website: www.sika.com

Baar (awp)