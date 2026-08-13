Sigma Lithium Aktie 112420003 / CA8265991023
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sigma Lithium präsentiert Quartalsergebnisse
Sigma Lithium wird am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,231 USD je Aktie gegenüber -0,240 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 68,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 23,4 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,20 USD, gegenüber -0,630 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 387,6 Millionen USD im Vergleich zu 153,7 Millionen CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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