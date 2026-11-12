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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sigma Lithium präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sigma Lithium wird am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,005 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 29,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 39,3 Millionen CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,269 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,630 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 168,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 153,7 Millionen CAD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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