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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sigma Lithium legt Quartalsergebnis vor
Sigma Lithium wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,005 USD aus. Im letzten Jahr hatte Sigma Lithium einen Verlust von -0,140 CAD je Aktie eingefahren.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 29,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 39,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,269 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,630 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 168,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 153,7 Millionen CAD waren.
Redaktion Finanzen.net
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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