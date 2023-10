Ausblick SIG-Aktie: Deutliches Umsatzwachstum für drittes Quartal erwartet

Zum AWP-Konsens haben insgesamt sieben Analysten beigetragen.

Q3 2023E (in Mio EUR) AWP-Konsens Q3 2022A Umsatz 847,6 770,8 EBITDA adj. 209,3 178,8 - Marge (in %) 24,7 23,2 Reingewinn adj. 86,3 68,7

FOKUS:

Analysten sehen SIG auf Kurs. Zwar werden die Effekte aus der Übernahme der Mitbewerber Scholle IPN und Evergreen Asia den Umsatz nicht mehr gross treiben, sind sich Analysten sicher. Dafür aber die Preiserhöhungen, mit denen sich der Anbieter von aseptischen Verpackungen gegen den Anstieg der Energie- und Rohmaterialkosten stemmt. Das werde auch die Profitabilität stützen.

Ein gutes Wachstum erwarten die Experten in der Region Asien-Pazifik, da die Vergleichsbasis tief sei. Im Gegensatz dazu sei das in der Region "Americas" erreichte Wachstum wohl nur schwer zu halten.

ZIELE:

Für das Gesamtjahr 2023 hat sich das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 20 bis 22 Prozent vorgenommen, organisch soll der Umsatz zwischen 7 und 9 Prozent wachsen. Die bereinigte EBITDA-Marge soll um 50 bis 150 Basispunkte steigen, was einem Wert von 24 bis 25 Prozent entspricht.

Mittelfristig soll der Umsatz bei konstanten Wechselkursen um 4 bis 6 Prozent steigen, wobei die zwei Grossakquisitionen im vergangenen Jahr ein stabiles Wachstum in der oberen Hälfte dieser Spanne ermöglichen sollten. Die bereinigte EBITDA-Marge wird bei über 27 Prozent erwartet.

PRO MEMORIA:

Die SIG-Aktien sind im September im Herbst in den Börsen-Index SLI aufgestiegen. Gemeinsam mit den Inhaberpapieren von Roche ersetzten sie dort die Aktien der Technologiekonzerne AMS-Osram und Temenos.

SIG hat zudem eine wichtige Personalie erledigt: Ann-Kristin Erkens wird am 1. November 2023 ihre Arbeit als Finanzchefin aufnehmen. Sie stösst vom Konsumgüter-Hersteller Henkel zu SIG. Der frühere SIG-Finanzchef Frank Herzog war Ende 2022 aus persönlichen Gründen zurückgetreten.

Als nächsten wichtigen Termin führen Analysten den Capital Markets Day von SIG in ihrer Agenda. Dieser wird am 22. November in Düsseldorf stattfinden.

AKTIENKURS:

Die SIG-Aktien haben sich seit Jahresbeginn kaum verändert und sind damit stärker gesunken als der Gesamtmarkt (SPI). Bereits im Vorjahr entwickelten sich die Titel unterdurchschnittlich.

Neuhausen (awp)