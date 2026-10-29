Ausblick: Sievi Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sievi Capital lädt am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten schätzen, dass Sievi Capital für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,015 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Sievi Capital soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 49,9 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,040 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,010 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 224,5 Millionen EUR, gegenüber 204,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net