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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Siemens mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Siemens wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,59 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD erwirtschaftet worden.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 26,12 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,04 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 26 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,31 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 6,76 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich auf 93,71 Milliarden USD, gegenüber 87,12 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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