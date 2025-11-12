Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kennzahlen im Fokus 12.11.2025 18:18:00

Ausblick: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Siemens wird die Bilanz für das letzte Quartal vorlegen. Das erwarten Analysten.

Siemens
232.54 CHF 1.03%
Kaufen Verkaufen

Siemens wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,52 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,13 Prozent erhöht. Damals waren 2,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,01 Prozent auf 21,44 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens noch 20,81 Milliarden EUR umgesetzt.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,54 EUR je Aktie, gegenüber 10,53 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 78,98 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 75,93 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

