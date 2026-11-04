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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Siemens Healthineers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Siemens Healthineers veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Experten.
Siemens Healthineers wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,671 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,520 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,40 Prozent auf 6,79 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,32 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,35 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,91 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 23,57 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 23,38 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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