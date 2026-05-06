Ausblick: Siemens Healthineers legt Quartalsergebnis vor

Siemens Healthineers wird am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,504 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,480 EUR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,37 Prozent auf 5,93 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers noch 5,91 Milliarden EUR umgesetzt.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,91 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 23,88 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 23,38 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch