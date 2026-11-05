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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Siem Offshore stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Siem Offshore wird am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,137 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,810 NOK je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 75,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 640,5 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,542 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,68 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 289,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,82 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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