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30.10.2026 07:01:06
Ausblick: Sichuan Swellfun stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sichuan Swellfun wird am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,380 CNY. Das entspräche einer Verringerung von 17,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,460 CNY erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 765,2 Millionen CNY aus – eine Minderung von 10,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sichuan Swellfun einen Umsatz von 850,3 Millionen CNY eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,600 CNY im Vergleich zu 0,840 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 2,57 Milliarden CNY, gegenüber 2,55 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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