Sichuan Swellfun Aktie 549697 / CNE000000NH4
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28.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sichuan Swellfun stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sichuan Swellfun stellt am 29.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,010 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Sichuan Swellfun einen Verlust von -0,180 CNY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sichuan Swellfun in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 469,9 Millionen CNY im Vergleich zu 538,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,960 CNY im Vergleich zu 0,840 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,97 Milliarden CNY, gegenüber 2,55 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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