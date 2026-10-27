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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Sichuan EM Technology präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sichuan EM Technology wird am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,194 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 94,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,100 CNY je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 21,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,66 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,37 Milliarden CNY umgesetzt.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,751 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,300 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,03 Milliarden CNY, gegenüber 5,16 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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