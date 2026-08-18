SICC a Aktie 115696716 / CNE100005RH3
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.08.2026 07:01:06
Ausblick: SICC A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SICC A veröffentlicht am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,020 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 CNY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SICC A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 404,8 Millionen CNY im Vergleich zu 382,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,778 CNY, wohingegen im Vorjahr noch -0,470 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,72 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,46 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu SICC Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: SICC A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: SICC A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: SICC A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: SICC A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.03.26
|Ausblick: SICC A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.03.26
|Erste Schätzungen: SICC A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu SICC Co., Ltd. Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich am Dienstag schwächer präsentieren. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.