SICC a Aktie 115696716 / CNE100005RH3
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: SICC A präsentiert Quartalsergebnisse
SICC A wird am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,235 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,020 CNY erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll SICC A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 860,3 Millionen CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 318,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 170,38 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,487 CNY je Aktie, gegenüber -0,470 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 2,50 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 1,46 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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