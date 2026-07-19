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Shyam Metalics and Energy Aktie 112024778 / INE810G01011

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19.07.2026 07:01:06

Ausblick: Shyam Metalics and Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shyam Metalics and Energy
1022.05 INR -1.75%
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Shyam Metalics and Energy lädt am 20.07.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 11,39 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shyam Metalics and Energy ein EPS von 10,45 INR je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 54,79 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 23,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 44,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 51,15 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 38,10 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 231,75 Milliarden INR, gegenüber 185,52 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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