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30.10.2026 07:01:06
Ausblick: Shyam Metalics and Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shyam Metalics and Energy veröffentlicht am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 14,22 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,36 INR je Aktie erzielt worden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 34,29 Prozent auf 59,86 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 56,23 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 38,10 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 234,38 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 185,10 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Shyam Metalics and Energy Limited Registered Shs 144A Reg S
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30.10.26
|Ausblick: Shyam Metalics and Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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Analysen zu Shyam Metalics and Energy Limited Registered Shs 144A Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.