Shriram Finance Aktie 140997434 / INE721A01047
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Shriram Finance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shriram Finance lädt am 23.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,06 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,30 INR erwirtschaftet worden.
12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 84,95 Milliarden INR gegenüber 119,21 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 28,74 Prozent.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 60,17 INR, wohingegen im Vorjahr noch 53,29 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 32 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 341,28 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 475,63 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Shriram Finance Limited Registered Shs
|
22.10.26
|Ausblick: Shriram Finance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.26
|Ausblick: Shriram Finance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: Shriram Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Shriram Finance Limited Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.